5 yılda 10 milyar dolarlık yatırım

Kalyon Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Koçar, Ağustos 2022'de enerjide stratejik bir işbirliğine imza attıklarını, BAE'nin en hızlı büyüyen, dünyanın da en büyük yatırım şirketlerinden olan International Holding Companynin iştiraki International Energy Holding ile el sıkıştıklarını hatırlatarak, "Bu vesileyle International Energy Holding, holdingimize yüzde 100 bağlı olan Kalyon Enerji'nin yüzde 50'sine ortak oldu. Bu stratejik anlaşmayla birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde 10 milyar doları aşan yenilenebilir enerji yatırımı yapmayı değerlendiriyoruz. Ayrıca, holdingimizin iştiraki olan ve 2020 yılında 500 milyon dolar yatırımla kurulan Kalyon PV'nin kararını aldığı ve çalışmalarına başladığı 2024 yatırımlarının toplam değeri ise 100 milyon dolar" diye konuştu.

KÜRESEL MARKA YOLCULUĞU

Bu yıl daha kurumsal ve global bir marka olma yolunda önemli adımlar attıklarını belirten Koçar, "Yönetim kurulumuza başkan vekilliği görevi ile kamuda ve ekonomi yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş Lütfi Elvan gibi değerli bir isim katıldı ve daha da güçlendik. Romanya başta olmak üzere yeni pazarlara girdik. Uluslararası güçlü rakiplerimizi geride bırakarak kazandığımız Romanya'nın Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ihalesi kapsamında SNTGN TRANSGAZ ile projenin başlaması için imzalarımızı attık" dedi. 2024 yılının küresel arenada marka olma yolculuklarının zirvesine ulaşacakları bir yıl olacağını dile getiren Koçar, enerji, sanayi, havaalanı işletmeciliği, altyapı ve üstyapı inşaat projelerinde dünya çapında üstün uzmanlıklarıyla öne çıkarak konumlarını güçlendirmeye ve sınırları aşmaya devam edeceklerini söyledi. Koçar, 2024 yılının, başarılarına yeni zirveler ekleyecekleri bir yıl olacağını vurguladı.

KAPASİTE 2 GİGAVATA ÇIKTI

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu faaliyetlerinin merkezine yerleştirerek Kalyon PV'deki yatırımlarılarını artırdıklarına işaret eden Koçar, "Dünyanın ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikası Kalyon PV, 2023 yılını çok verimli geçirdi. 2023'ün ilk çeyreğinde devreye alınan Faz-3 yatırımıyla birlikte Kalyon PV'nin toplam kapasitesi 2 gigavata çıktı" dedi.