Engelliden yaşlıya her kesime destek

Emekliden çalışana, öğrenciden ev kadınına, reel sektörden çiftçiye toplumun tüm kesimlerini koruyan 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde sosyal yardımlar için 497 milyar lira ayrılırken, dar gelirli vatandaşın sağlık primini devlet karşılayacak, işverene de prim desteği verilecek. Bu kapsamda, ödeme gücü olmayanların sağlık primi giderleri için 100,5 milyar lira. Yaşlı ve engelli bakımları için 64,1 milyar lira. Aile destek programı için 32 milyar lira. Sosyal konut finansmanının desteklenmesi amacıyla 16 milyar lira ödeme yapılacak.