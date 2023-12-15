Hileli boşananların SGK aylığı kesiliyor

SOSYAL Güvenlik Kurumu, devlete ağır fatura çıkaran hileli boşanma, anlaşmalı evliliklere göz açtırmadı. Vefat eden babadan yetim, ölüm aylığı almak için anlaşmalı boşandığı eşiyle yaşamaya devam edenlere yönelik incelemelerde 6 bin kişinin aylığının kesilmesi yönünde rapor düzenlendi. Ödenen para faiziyle geri istendi. Eşinden boşandığı halde, ayrıldığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesildi. 1 Ekim 2008 itibariyle hangi nedenle olursa olsun, birlikte yaşadıkları tespit edilmiş olan çiftlerin aylıkları kesiliyor. Yüksek Yargı kararları da boşandığı halde eşiyle yaşamaya devam edenlerin aylıklarının kesilmesi yönünde oldu. Emekli Sandığı'na göre karı ya da koca eşinden 30 yaş veya daha büyükse ölüm durumunda eşe yarı nispetinde aylık bağlanıyor. Ancak evlilik akdi en az 10 yıl önce yapılmış, çocukları olduysa indirim olmuyor.