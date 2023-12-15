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İstanbul İnsan Kaynakları Forumu’nun ikincisi bugün

HABER MERKEZİ
İstanbul İnsan Kaynakları Forumu’nun ikincisi bugün
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nun ikincisini, "Toplum 5.0" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenleyecek. Bu yıl, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, akademisyenler ve farklı sektörlerden insan kaynakları profesyonellerini yeniden bir araya getirecek forumun programı da belli oldu. Bu yıl, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, akademisyenler ve farklı sektörlerden insan kaynakları profesyonellerini yeniden bir araya getirecek forum, ilgili tüm kesimlerin bilgi ve deneyim paylaşımına olanak tanıyacak.
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