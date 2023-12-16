Asgari ücret turunda “Zam+vergi” pazarlığı

İşçi, memur gibi ücretle çalışanların kazançları Gelir Vergisi Kanunu'ndaki oranlar üzerinden vergilendiriliyor. Vergi tarifesi her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranı ile artırılan tutarı yüzde elli kadar artırmaya veya indirmeye yetkisi bulunuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı önümüzdeki günlerde gelir vergisi başta olmak üzere tarife ve harçlara yönelik tebliğ yayınlayacak. Bir değişikliğe gidilmezse yeniden değerleme oranı gelecek yıl için yüzde 58.46 olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan artırma yetkisi kullanırsa ilk vergi dilimi 165 bin liraya, ikinci 340 bin liraya, üçüncü de 1 milyon 300 bin liraya çıkacak. İlk vergi diliminin düşük olması ücretle çalışanların daha yüksek vergi ödemesi anlamına geliyor. Buna göre 2024'te 110 bin liraya kadar kazançlarda yüzde 15, 110-230 bin lirası kazançta yüzde 20, 230-870 bin lira arası yüzde 27, 870 bin 3 milyon arası yüzde 35, 3 milyon üzeri kazançta yüzde 40 uygulanacak. Cumhurbaşkanı artırma yetkisini kullanırsa ilk vergi dilimi 165 bin liraya, ikinci vergi dilimi 340 bin liraya, üçüncü dilim de 1 milyon 300 bin liraya çıkacak.

İŞÇİ VE İŞVEREN MUTABIK

Bu yıl ise kazançların 70 bin liraya kadarlık kısmı yüzde 15, 70-150 bin lira arasındaki kısmı yüzde 20, 150 bin- 550 bin lira arası yüzde 27, 550 bin-1 milyon 900 bin lira arasındaki kısmı yüzde 35, 1 milyon 900 bin lirayı aşan kısmına da yüzde 4 vergi uygulanıyor. İşçi ve işveren tarafı asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık kaldı. Taraflar ilk vergi diliminin asgari ücretin en az 12 katına çıkarılması, ayrıca işçilere düzenli ödenen yol, yakacak yardımı, fazla mesai ödemelerinin de eklenmesini talep ediyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, gelir vergisi güncellemesinin alım gücünü artırıcı etkisine dikkat çekerek yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

VERGİ DİLİMİ MAAŞA YANSIR

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında vergi diliminin ücretler üzerinde baskı yaptığına, ilave maliyet yaptığını söyledi. Türk-İş, Hak-İş, DİSK raporlarında ücretlerde yıl içinde yüksek oranlı gerileme nedeniyle gelir vergisi tarifesinin yükseltilmesini istedi. Ocak ayında 20 bin lira alan çalışanın net ücreti Nisan ayında 19 bin 65 liraya, Mayıs'ta 18 bin 890 liraya indi. Ağustos ayından itibaren yüzde 27 vergi dilimine geçtiği için net ücreti 18 bin 368 liraya geriledi. Bu yıl 70 bin lira olan ilk vergi dilimi yüzde 50 artırılsaydı aynı çalışan Mayıs ayına kadar 20 bin lira net ücret alacak. Yüzde 27 gelir vergisi dilimine de Ağustos ayı yerine Kasım ayında geçecek böylece daha az vergi ödemiş olacaktı.

OVP'DE DE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Orta Vadeli Program'da gelir ve kurumlar vergisinde kolay uygulanabilir bir yapı oluşturulması için 2024'ün üçüncü çeyreğinde yasal düzenleme yapılacağı belirtildi. Programda, "Gelir, kurumlar, katma değer vergileri kanunları ile vergi usul kanununun, vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde, vergi tabanının genişletilmesi, sade ve kolay uygulanabilir bir yapı oluşturulması amacıyla güncellenmesi yönünde düzenlemeler hayata geçirilecek, ort vadede doğrudan vergilerin payı artırılacak" denildi.