İşsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesinde

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından bu yıl 'Toplum 5.0' temasıyla düzenlenen 2'inci İstanbul İnsan Kaynakları Forumu, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Forumun açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay ile çok sayıda sektörün insan kaynakları temsilcileri katıldı.

ÖĞRENCİLERE STAJ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Yüzyılında, ülkemizin insan kaynağının dünyanın gelişen şartlarına uygun olarak planlanması için beş yıllık Stratejik İnsan Kaynağı Planlaması çalışmalarını başlattık. İstihdam talepleriyle gençlerimizin kariyer hayallerini buluşturmaya yönelik Kariyer Kapısı hizmetini devreye aldık. Diğer taraftan tüm üniversitelerde faaliyete geçen kariyer merkezleri gençlerimizle reel sektör arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Gençlerin mezun olmadan önce kariyer farkındalığı edinebileceği, beceri ve yetkinlik kazanabileceği Ulusal Staj Programını kamu ve özel sektörü kapsayacak şekilde hayata geçirilmiştir. OECD tarafından, 2020'den bu yana 4 yıl üst üste üye ülkelere örnek uygulama olarak gösterilen program ile bu yıl 180 bini aşkın, toplamda ise 340 binden fazla üniversite öğrencimize staj imkânı sağlanmıştır. Böylece, herhangi bir aracıya mahal bırakmadan, stajyer insan kaynağı arzıyla talebini buluşturma imkânı elde ettik. Ayrıca kamuda tüm işe alım süreçlerini Kariyer Kapısı dijital platformuna taşıyarak liyakat esaslı, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturduk" dedi.

EKONOMİK BÜYÜME

'Genç istihdam dahil olmak üzere istihdam artmakta ve işsizlik oranı gerilemektedir' diyen Cevdet Yılmaz, "2023 yılında, yaşadığımız depreme rağmen büyümemizi devam ettiriyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında Türkiye ekonomisi yüzde 4.7 büyüme kaydetti. Son çeyrekte, 3'üncü çeyrekte 5.9 büyümemiz var. Yılsonunda inşallah 4.4 gibi bir rakamla kapatmayı ön görüyoruz" dedi. Yılmaz, 2021 ve 2022 yıllarında başarı gösteren öğrenciler ve kurum temsilcilerine 'Yetkin insan, Lider Türkiye' ödüllerini takdim etti.

'MEMUR VE EMEKLİSİNE % 50 CİVARINDA ARTIŞ ÖNGÖRÜYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün akşam katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin bir denge içerisinde belirleneceğini dile getiren Yılmaz, memur maaş zamları ile ilgili olarak da oran verdi. Yılmaz, "Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.