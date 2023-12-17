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Hatay’da deprem konutları için geri sayım başladı

HABER MERKEZİ
Hatay’da deprem konutları için geri sayım başladı
HATAY'DA, 33 noktada deprem konutlarının yapımı sürerken, yıl sonunda 6 bin 979 evin hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçen günlerde yaptığı açıklamada, deprem konutlarının belirli bir kısmının yapımının tamamlandığını belirtti. Öte yandan, Kırıkhan ilçesindeki depremzedelerin anahtar teslim alacakları, yeni örnek daireler de görüntülendi. Evlerin 3 oda 1 salon şeklinde tasarlandığı görülürken, belli aralıklarla hak sahiplerine teslimi devam edecek.
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