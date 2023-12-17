İzmir BŞB’nin İstanbul’daki arsası yeniden vitrine çıktı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi bir dönem tartışmalara da neden İstanbul'daki parseli yeniden vitrine çıkardı. Sayıştay raporlarına da konu olan 697 metrekare büyüklüğündeki Beyoğlu Sururi Mahallesi'ndekli arsa satış ihalesi 28 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Parsel için yakın zamanda 3 kez ihaleye çıkılmış ancak talipli çıkmamıştı. Öte yandan geçmiş ihalelerde 245 milyon TL bedel biçilen parselin değerinin 225 milyon TL'ye düşürülmesi de dikkat çekti. Söz konusu taşınmaz İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1960 yılında satın alınmıştı. O dönemde İzmir'den İstanbul'a giden üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için mülkün üzerine yurt yapılması amaçlanmıştı. Fakat geçen onca sene sonrasında herhangi bir gelişmenin yaşanmadı.