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Haberler Ekonomi Madencilik sektörü 2024’te ihracat oranını artıracak

Madencilik sektörü 2024’te ihracat oranını artıracak

HABER MERKEZİ
Madencilik sektörü 2024’te ihracat oranını artıracak
TÜRKİYE Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, 2022-2023 dönemi sektör değerlendirmesi kapsamında, madencilik sektörünün 2023'ün 11 aylık döneminde 1 milyar 784 milyon doları doğal taş olmak üzere 5 milyar 241 milyon dolarlık maden ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi. Emiroğlu, madencilik sektörünün yaklaşık 200 ülkeye yaptığı ihracatla ekonomiye doğrudan katkı sağladığını belirterek, "Türkiye, madencilik sektörünün ihracattaki payını orta vadede yüzde 5 seviyesine çıkarmalı" dedi. Öte yandan sektörün yeni yıldan umutlu olduğu kaydedildi.
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