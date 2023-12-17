Madencilik sektörü 2024’te ihracat oranını artıracak

TÜRKİYE Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, 2022-2023 dönemi sektör değerlendirmesi kapsamında, madencilik sektörünün 2023'ün 11 aylık döneminde 1 milyar 784 milyon doları doğal taş olmak üzere 5 milyar 241 milyon dolarlık maden ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi. Emiroğlu, madencilik sektörünün yaklaşık 200 ülkeye yaptığı ihracatla ekonomiye doğrudan katkı sağladığını belirterek, "Türkiye, madencilik sektörünün ihracattaki payını orta vadede yüzde 5 seviyesine çıkarmalı" dedi. Öte yandan sektörün yeni yıldan umutlu olduğu kaydedildi.