Mal varlıkları satılacak

Ayhan Bora Kaplan başta olmak üzere çok sayıda mafya, suç örgütü lideri yakalandı, çeteleri çökertildi. Kamuoyunun yakından takip ettiği fenomen soruşturmalarında önce Dilan ve Engin Polat çifti, ardından da "şampiyonlar ligi" olarak isimlendirdikleri çok sayıda isim hakkında soruşturma başlatıldı, mahkeme kararı ile mal varlıklarına el konuldu, şirketlerine TMSF kayyum atadı.

BAKANLIKLAR İNCELİYOR

Fenomen ve çete operasyonları sonucunda el konulan çok sayıda güzellik salonundan eğlence mekanına, lokantadan hamburgerciye kadar işyeri devlet denetimine geçmiş oldu. El konulan mal varlıkları içindeki bu tür işyerleri "Devlet güzellik salonu, çay bahçesi, eğlence mekanı mı işletecek? Kayyum atansa da buraların yönetimini devlet yapamaz" tartışmasını beraberinde getirdi. AK Parti ve ilgili bakanlıklar tartışmayı ortadan kaldırmak için çalışma başlattı. AK Partili yöneticiler ile bakanlıklar bu konuda değerlendirme toplantıları yaptılar.

Toplantılarda, el konulan mal varl��klarından güzellik salonları, eğlence merkezleri gibi "özellik arz edenlerin" hemen satışının önünü açmaya dönük formüller üzerinde duruldu. Öncelikli olarak mevcut yasa ve uygulamalar çerçevesinde hemen satışın sağlanıp sağlanamayacağına bakılıyor.

TMSF ya da diğer kurumların alacakları karar ile bu mümkün olabilecekse "hızlı satış" hayata geçirilecek. Mevcut mevzuat hızlı satışa olanak tanımazsa bu kez yasal düzenleme gündeme gelecek. AK Parti grubu güzellik salonu, eğlence mekanı gibi yerleri "özellik arz edenler yerler" başlığı altında toplayıp hızla satılmalarına olanak tanıyacak bir yasal düzenleme yapacak. Bu arada, TMSF şu anda kayyum atanan şirketleri belli koşullarla tasfiye edebiliyor ya da satabiliyor. Elde edilen gelir bir hesapta nemalandırılarak tutuluyor. Kişilerin aklanması halinde bu paranın iadesi sağlanıyor.