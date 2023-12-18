Emekliler intibak müjdesi bekliyor

İkramiye sevinci yaşayan milyonlarca emeklinin yeni yıldan en büyük beklentilerinin intibak sorununun çözümü olduğu tekrar gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "İvedilikle 2000 sonrası emeklilerimizin intibak sorunu çözülmeli, aylık bağlama oranı uygulamasında, 2000 öncesi dönemdeki kriterlere dönülmeli" ifadelerini kullandı. Ergün, en düşük emekli aylığının devlet katkısıyla 7 bin 500 lira olduğunu anımsatarak, Türkiye'deki 15,6 milyon emeklinin yaklaşık yüzde 40'ının 7 bin 500 lira düzeyinde aylık aldığını söyledi.

"KAYNAK SORUNU YOK"

Emeklilerin düşük emekli aylığı ve yüksek enflasyon karşısında yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden Ergün, "Emekli aylığı hesaplanma sistemi yetersiz olduğundan, güncel ekonomik şartlar karşısında emekli aylıkları giderek küçülmüştür. Devlet katkısıyla desteklenen en düşük aylık ödemesinin 7 bin 500 lirada sabit kalmasıyla da emeklilerimiz muhtaç durumuna düşmüştür. Bu durumu kalıcı olarak değiştirmenin tek yolu var. Bu iş için kaynak sorunu olduğunu düşünmüyoruz. Bütçeden 2024 yılında faize ayrılan kaynakla emeklilerimizin intibakı çok rahat yapılabilir" dedi.

"ÜMİTLE BEKLİYORUZ"

2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek intibak düzenlemesiyle ilgili bir müjde beklediklerini dile getiren Ergün, "2000 yılı öncesi emeklileri için yapılan intibak düzenlemesinin, 2000 yılı sonrası emekli olanlar için yapılmasının zamanı gelmiştir. En düşük emekli aylığının asgari yaşam standardına kavuşturulmasını sağlayacak, eski ile yeni arasındaki adaletsizliği giderecek, taban aylıklarla tavan aylıklar arasında giderek açılan makası daraltacak bir intibak düzenlemesi en büyük beklentimizdir. Milyonlarca emeklimiz bu umut içerisindedir ve gelecek müjdeli haberi beklemektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Sayın Bakan'ımızın bu kronikleşmiş sorunu da çözerek, emeklilerimizin hayır dualarını alacağı günü ümitle bekliyoruz" dedi.