Kalyon Karapınar GES izlenme rekoru kırdı

AVRUPA'NIN en büyük, dünyanın ise sayılı güneş enerjisi santrallerinden biri olan Kalyon Karapınar GES, TRT World ekranlarında yayınlanan "Seeds of Change" belgeselinde, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji konusunda örnek proje olarak ele alındı.

Youtube'da 5.2 milyon kişinin izlediği belgeselin sunuculuğunu üstlenen ünlü Hollywood oyuncusu Adrian Grenier, Kalyon Karapınar GES'i "Bir göl yatağından yükselen bu destansı güneş okyanusu, önemli bir yenilenme ve umut mesajı veriyor" şeklinde tanımladı.

Dünya çapında örnek gösterilen ve lider bir enerji şirketi olma hedefine emin adımlarla ilerleyen Kalyon Enerji, TRT World ekranlarında yayınlanan ve Youtube'da 5.2 milyon kişinin izlediği iklim değişikliği konulu 'Seeds of Change' belgeselinde ülkemizi gururla temsil etti.