Kira uyuşmazlığında arabulucu başarısı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk uygulamasına tabi olan 76 bin 780 dosyadan, 32 bin 98'inde tarafların el sıkışarak anlaştığını söyledi. Adalet Bakanı Tunç, 1 Eylül itibariyle başlayan kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulamasıyla ilgili başvuru sayısının 76 bin 780 olduğunu söyledi. Başvurunun ardından ilerleyen günlerde arabulucuların taraflar arasında görüşmeleri yaptığını vurgulayan Bakan Tunç, sisteme tabi olan dosyalardan 32 bin 78'inin anlaşma ile sonuçlandığını kaydetti. Kira uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk uygulamasının hem toplumsal barışa katkı sağladığını hem de yargının iş yükünü azalttığını belirten Bakan Tunç, "1 Eylül tarihinden itibaren başlattığımız kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru oldu bu başvurulardan 32 bin 98'i anlaşmayla sonuçlandı böylece 64 bin kiracı ve kiralayandan oluşan vatandaşımız dostane bir şekilde anlaştı" diye konuştu.