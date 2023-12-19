Türk bankacılığı sağlıklı bir düzlemde

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankacılık sektörü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türk bankacılığının sağlıklı bir düzlemde olduğunu dile getiren Kavcıoğlu, sektörün 2024'te yapmayı planladığı düzenlemelerden de söz etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yaptığı açıklamalarda Türk bankacılık sektörünün, sağlam ve güven veren yapısıyla Türkiye ekonomisi için önemli bir "istikrar çıpası" rolü oynadığını vurguladı. Kavcıoğlu, sektörün kredileri artarken varlık kalitesinin önemli bir göstergesi olan takibe dönüşüm oranının ise yüzde 1,5 ile tarihi düşük seviyelerde seyrettiğini belirtti.