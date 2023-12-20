2024 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı merak ediliyor. 2023 yılı için asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Peki 2024'te asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücrete dair detaylar...