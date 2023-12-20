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Haberler Ekonomi 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu?

2024 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu?

2024 yılı asgari ücret rakamı milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Asgari ücret ne kadar olacak? 2024 asgari ücret rakamı belli oldu mu? soruları en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısını gerçekleştirdi. Peki 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar...

HABER MERKEZİ

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı merak ediliyor. 2023 yılı için asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Peki 2024'te asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücrete dair detaylar...

2024 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu?

Yıl sonunda 6 aylık enflasyonun yüzde 38-40 aralığında çıkacak olmasıyla en az artışın bu oranda olması bekleniyor.

Bu yıl asgari ücrete bir kez zam yapılacak olması oranın yüksek olacağı beklentisini de beraberinde getirdi. Buna göre eğer asgari ücrete yüzde 50 oranında zam gelirse 2024 asgari ücret tutarı, net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 liraya ulaşacak.

2024 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerine ilişkin şunları kaydetti:

Asgari ücret görüşmelerinin çabuk bitirilmesi komisyonun çalışmasına bağlı, teknik çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız.

2024 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu?

"TEK ZAM OLACAK"
Çalışmalarımızı bitirdiğimizde nihai sonuca ulaşacağız inşallah, sizinle de paylaşacağız. Tek zam olacak çünkü yönetmeliğimizde de öyle, Asgari Ücret yönetmeliğimizde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi… Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık.

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