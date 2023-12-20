5 bin liralık ikramiye yılbaşına kadar hesapta

Çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiye yeni yıldan önce hesaplara geçiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiyeyi yatırmak için SSK'lılar için 17-26, Bağ-Kur'lular için de 25-28'i arasındaki aylık ödeme takvimini beklemeyecek. Toplam 4.7 milyon çalışan emekliye 5 bin liralık ikramiyeye ilişkin düzenlemeyi içeren yasa teklifi yılbaşından önce yasalaşacak.Yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra ikramiyeler emeklilerin hesaplarına geçecek. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

TAMAMINA ÖDENMİŞ OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı. Kanun teklifi TBMM'de görüşülmeye başlanacak torba yasaya 80. madde olarak eklendi. Torba yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabulü sonrasında Genel Kurul'a gelen bütçe görüşmelerinin hemen ardından TBMM'de kabul edilerek yasalaşması ve en geç yılbaşına kadar ikramiyelerin yatırılması gerçekleşecek. Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliyi kapsayan Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.