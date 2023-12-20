Asgari ücret üçüncü toplantıda netleşecek

2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını geçen hafta Asgari Ücret Komisyonu, ikinci toplantısını ise geçen pazartesi günü yaptı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun üçüncü toplantısını ise muhtemelen cuma ve pazartesi günü yapması bekleniyor. Toplantıda işçi heyetine Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık edereck. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve kara yollarında çalışan bir taşeron işçinin de yer aldığı toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri de yer alacak.

RAKAM BELLİ OLACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun cuma veya pazartesi günü yapması beklenilen toplantının ardından yeni yılın asgari ücret miktarı belli olacak. İkinci toplantının ardından Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda bir rakam telaffuz edilmediğini söyleyerek, "Çalışma Genel Müdürlüğümüz başkanlığında gerek hükümetin, gerek TÜİK'in, gerek maliyenin, gerek de işverenlerimizin görüşü alındı. Aynı zamanda asgari ücretle çalışan 4 ayrı iş kolunda çalışan arkadaşımızın görüşleri alındı. Onların geçim şartlarını kendi dillerinden duydular" diyerek asgari ücret için net rakamın en kısa sürece belli olacağını açıklamıştı.