  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Asgari ücret üçüncü toplantıda netleşecek

Asgari ücret üçüncü toplantıda netleşecek

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette bu hafta üçüncü toplantı yapılacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısının ardından net rakamın ortaya çıkacağı öğrenildi.

HABER MERKEZİ
Asgari ücret üçüncü toplantıda netleşecek

2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını geçen hafta Asgari Ücret Komisyonu, ikinci toplantısını ise geçen pazartesi günü yaptı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun üçüncü toplantısını ise muhtemelen cuma ve pazartesi günü yapması bekleniyor. Toplantıda işçi heyetine Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık edereck. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve kara yollarında çalışan bir taşeron işçinin de yer aldığı toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri de yer alacak.

RAKAM BELLİ OLACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun cuma veya pazartesi günü yapması beklenilen toplantının ardından yeni yılın asgari ücret miktarı belli olacak. İkinci toplantının ardından Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda bir rakam telaffuz edilmediğini söyleyerek, "Çalışma Genel Müdürlüğümüz başkanlığında gerek hükümetin, gerek TÜİK'in, gerek maliyenin, gerek de işverenlerimizin görüşü alındı. Aynı zamanda asgari ücretle çalışan 4 ayrı iş kolunda çalışan arkadaşımızın görüşleri alındı. Onların geçim şartlarını kendi dillerinden duydular" diyerek asgari ücret için net rakamın en kısa sürece belli olacağını açıklamıştı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA