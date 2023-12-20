İzmir’in örnek kadın girişimciliğini anlattı

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), uluslararası platformlarda Türk iş kadınlarını temsil etmeye, İzmir'in potansiyelini uluslararası topluma aktarmaya devam ediyor. Brüksel'de yapılan Unionforthe Mediterranean'ın (UFM) düzenlediği 5. Ticaret ve Yatırım Forumu'na katılan İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, 'Ticaret ve Yatırım Yoluyla İstihdam: Güney Akdeniz'de İstihdamın Artırılması' konulu panele davetliydi. İZİKAD Başkanı Sezgin, aynı zamanda Kıbrıs'ta düzenlenen Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin ortaklaşa organize ettiği "İş'te Kadınlar 3. Zirvesi Geleceğe Yön Veriyor" sempozyumuna katıldı.