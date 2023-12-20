  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi İzmir’in örnek kadın girişimciliğini anlattı

İzmir’in örnek kadın girişimciliğini anlattı

HABER MERKEZİ
İzmir’in örnek kadın girişimciliğini anlattı
İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), uluslararası platformlarda Türk iş kadınlarını temsil etmeye, İzmir'in potansiyelini uluslararası topluma aktarmaya devam ediyor. Brüksel'de yapılan Unionforthe Mediterranean'ın (UFM) düzenlediği 5. Ticaret ve Yatırım Forumu'na katılan İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, 'Ticaret ve Yatırım Yoluyla İstihdam: Güney Akdeniz'de İstihdamın Artırılması' konulu panele davetliydi. İZİKAD Başkanı Sezgin, aynı zamanda Kıbrıs'ta düzenlenen Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin ortaklaşa organize ettiği "İş'te Kadınlar 3. Zirvesi Geleceğe Yön Veriyor" sempozyumuna katıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA