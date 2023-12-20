Tarım Bakanlığı’na 7 bin 158 kişi alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki yıl bakanlıklarına 982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacağını açıkladı. TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2024 bütçesi üzerinde konuşan Bakan Yumaklı, "Üreticimizi destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. 2003-2023 döneminde çiftçilerimize günümüz fiyatlarıyla 866 milyar lira destekleme ödemesi yaptık" dedi. Türkiye'nin gıda arz güvenliğini sağlamanın yanında, sağlıklı ve güvenilir gıda için de 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirten Yumaklı, 2023 yılında 1 milyon 215 bin gıda denetimi gerçekleştirdiklerini anlattı. Yumaklı depremzede çiftçilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın; 'çiftçilerimizin hayvan kayıplarını bire bir bedelsiz yerine koyacağız' sözlerinin ardından, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin 105 kanatlı ve 26 bin 318 arılı kovan dağıtımını tamamladık. 5 bin 804 büyükbaş dağıtımını ay sonu itibarıyla bitiriyoruz" şeklinde konuştu.