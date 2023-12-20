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Haberler Ekonomi TCDD 199 sürekli işçi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

TCDD 199 sürekli işçi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), makinist olarak 199 işçi alımı yapacağını duyurdu. 18 Aralık tarihi itibarıyla İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanın son başvuru tarihi 22 Aralık olarak belirtildi. Peki TCDD personel alımı için gereken şartlar neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvuru için yaş şartı var mı? İşte TCDD personel alımına ilişkin detaylar ve başvuru ekranı...

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 199 işçi alımı yapacak. 18-22 Aralık tarihlerinde alınacak başvurular için detaylar ve başvuru şartları araştırılıyor. Peki TCDD makinist alımı için başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden nasıl yapılacak? İşte merak edilenler...

TCDD 199 sürekli işçi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

TCDD 199 MAKİNİST İŞÇİ ALACAK

a) Nihai listede yer alan adaylar İŞKUR tarafından tarafımıza iletildikten sonra evrakları 04.01.2024 tarihinde şahsen teslim edilecek, evrakları kabul edilenler 05.01.2024 tarihinde sözlü sınava alınacaktır. Tarihlere ilişkin duyuru www.tcddtasimacilik.gov.tr de yayınlanacak, bu duyuru sonrası ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
b) Adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. Postayla yapılan teslimler kabul edilmeyecektir.
c) İşçi Makinistler 4857 sayılı İş Kanununa göre görev yapacaktır.

TCDD 199 sürekli işçi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

İSTENİLEN BELGELER
1) Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2) 1 Adet Öğrenim Belgesi (Diploma Fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi)
3) 1 Adet Askerlik Durum Belgesi (Terhis, Tecil veya Muaf olduğunu belirtir)
4) TC Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak, Adli Sicil Kaydı bulunanların Adli Sicil Kaydı ile ilgili Mahkeme Kararı istenecektir.)
5) www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak İş Talep Bilgi Formu
6) www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak Başvuru Formu
7) TREN MAKİNİSTİ EHLİYETİ
8) KPSS Sonuç Belgesi (03.11.2022 açıklama tarihli)

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

TCDD 199 sürekli işçi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

İŞÇİ MAKİNİST ADAYLARI İÇİN
1- Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; sınava giren adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Puanlamanın 50 puanlık kısmı adayın fiziki yeterliliğinin, ifade becerisinin, uygulama yapıldığı takdirde pratik bilgisinin değerlendirildiği "BECERİ" alanından, kalan 50 puanlık kısmı ise adayın teorik bilgisi, iş deneyimi, kavrama bilgisinin ölçüldüğü "MESLEKİ YETERLİLİK" alanından oluşur. Değerlendirme neticesinde toplam 60 puan altında kalan adaylar başarısız sayılır. TCDD Taşımacılık A.Ş. Bünyesinde İşçi Makinist alım başvurusu ve mülakatta MYK (Tren Makinisti Seviye 4) Sınav Puanı ölçüt alınacak olup puanların eşit olması halinde KPSS Puanı dikkate alınacaktır.

TCDD 199 sürekli işçi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

2- 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ 'ü oranında tazminat talep edilir.

3- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilidir

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