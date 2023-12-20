TCDD 199 sürekli işçi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

İŞÇİ MAKİNİST ADAYLARI İÇİN
1- Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; sınava giren adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Puanlamanın 50 puanlık kısmı adayın fiziki yeterliliğinin, ifade becerisinin, uygulama yapıldığı takdirde pratik bilgisinin değerlendirildiği "BECERİ" alanından, kalan 50 puanlık kısmı ise adayın teorik bilgisi, iş deneyimi, kavrama bilgisinin ölçüldüğü "MESLEKİ YETERLİLİK" alanından oluşur. Değerlendirme neticesinde toplam 60 puan altında kalan adaylar başarısız sayılır. TCDD Taşımacılık A.Ş. Bünyesinde İşçi Makinist alım başvurusu ve mülakatta MYK (Tren Makinisti Seviye 4) Sınav Puanı ölçüt alınacak olup puanların eşit olması halinde KPSS Puanı dikkate alınacaktır.