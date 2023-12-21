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5 bin TL ikramiye haftaya ödeniyor

HABER MERKEZİ
5 bin TL ikramiye haftaya ödeniyor

Uzun bir süredir gündemde olan ve Meclis'te görüşmeleri devam eden emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesine ilişkin, ikramiyelerin yatacağı tarih belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri devam eden torba yasada yer alan çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme önümüzdeki çarşamba günü yasalaştırılacak.

28-29 ARALIK'TA HESAPLARDA

AK Parti Grup Başkanlığı yılbaşına ikramiyelerin yetiştirilmesi için bütçeden hemen sonra torba yasanın kalan maddelerini gündeme alacak. Önümüzdeki hafta çarşamba gecesi bütün maddelerin Genel Kuruldan geçirilmesi planlanıyor. Bankalara gerekli talimatlar iletildi ve hazırlıklar yapıldı. 28-29 Aralık tarihlerinde 5 milyona yakın çalışan emekli, 5 bin TL'lik ikramiyelerini almış olacak.

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