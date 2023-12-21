Aydın ile Kuyucak arası 1 saate düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulunda, 2024 yılı bütçesi üzerine konuştu. Bakan Uraloğlu, karayolu sektöründe de 2024 yılı içerisinde çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceğini ifade etti. Ege Bölgesi'nin iki önemli kenti Aydın ve Denizli arasında ulaşımı kolaylaştıracak otoyol projesinin 80 kilometrelik ilk etabının tamamlandığını hatırlatan Uraloğlu, projenin akıbeti ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Uraloğlu, "Aydın- Denizli Otoyolu'nun birinci bölümünü trafiğe açtık, 74 kilometre uzunluğundaki 2. kesimini 2024'te inşallah hizmete açacağız" diye konuştu. Kuyucak-Aydın arasındaki etabın tamamlanmasıyla 2 saati bulan ulaşım süresi 1 saate kadar düşecek.

AFYON YOLUNA BAĞLANACAK

Aydın'dan Denizli yönüne gidecekler Kuyucak'tan sonra Tavas yoluna girecek ve 4 kilometre sonra otoyol gişelerine ulaşacaklar. Kuyucak'ın güneyinden başlayan Aydın Denizli Otoyolu, Karacasu Devlet Yolunu da geçerek devlet karayolunun güneyinde paralel ilerleyerek Buharkent ve Sarayköy kavşaklarının ardından Kumsığa ulaşacak. Denizli'ye gitmek isteyenler bu kavşağı kullanarak çevreyoluna çıkabilecek. Aydın Denizli Otoyolu Kumkısık'tan Denizli'nin kuzeyine gecerek, Pamukkale'nin kuzeyindeki yamaçlardan Denizli Afyon yolundaki Kocabaş Kavşağı'nda son bulacak. Otoyol, Karapınar'ın kuzeyinden Aydın-Denizli Devlet Yoluna paralel devam ederek, Sarayköy'ün güneyinden Kumkısık mevkiinde Devlet Yolunun kuzeyine geçiyor. Buradan itibaren Denizli İlini çevreleyen Otoyol, Kocabaş mevkiinde sona eriyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun Denizli-Kuyucak arandaki 10 kilometresi bağlantı yolu toplam 70 kilometrelik kısmı ise 2024 yılı içinde tamamlanacak.

140 KİLOMETRELİK OTOYOL

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi 23 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometreden oluşuyor. Otoyolun 140 kilometresi 3 gidiş 3 şerit de geliş olmak üzere 6 şeritten oluşuyor. Projede toplamda 94 köprü, 19 viyadük, 79 altgeçit ve 573 menfez bulunuyor.