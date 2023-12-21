Çanakkale Köprüsü’ne ABD’den 2 ödül daha

Mühendislikve inşaat sektörünün en saygın küresel yayınlarından biri kabul edilen ABD merkezli Engineering News- Record dergisi tarafından "Yılın projesi" seçilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yetkililerine ödül, online düzenlenen törenle takdim edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce ihale edilen, inşaat çalışmalarından sonra işletmesi Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore'den DL E&C ve SK ecoplant şirketlerinin kurduğu ortak girişim tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi, ENR tarafından ekim ayındaki değerlendirmede "Köprü ve tünel" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. 1915 Çanakkale Köprüsü, ENR'den kazandığı iki ödülle şimdiye kadar 24 ulusal ve uluslararası saygın ödülün sahibi oldu.