Hindi fiyatlarında yılbaşı patlaması

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindi fiyatları bu yıl da cep yakıyor. Hindinin kilogramı piyasada ortalama 500 liraya satılırken fiyatları geçen yıla göre yüzde 500'e yakın bir artış gösterdi. Hindi eti, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor... Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı ile özdeşleşmiş hindi etinin satışı başladı. Ancak yılbaşında geleneksel hale gelen hindi alımı ve kesimi, bu yıl yüksek fiyatlar nedeniyle alıcalar tarafından beklediği talebi görmedi. Hindi eti fiyatları ortalama 500 liradan vatandaşlara ulaştırılıyor. Yılbaşında hindi eti almak isteyenler, 3 kiloluk hindiye en az 1500 lira vermek durumunda kalacak. Geçtiğimiz yıl 100 liradan satılan hindi eti, bir yıl sonra yüzde 500 zamlanmış şekilde sofralardaki yerini almış olacak.