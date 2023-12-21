Medicana’dan sağlık yönetimi semineri

İzmir Bakırçay Üniversitesi Girişimcilik ve İşletmecilik Atölyesi ve Bakırçay TEKMER ile işbirliğinde "Sağlıkta Değişimi Anlamak ve Yönetmek" adlı bir seminer düzenlendi. Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Sibel Durgun, seminerde dünyada ve ülkemizde sağlık sektöründeki yapılanmayı ve yeni gelişmeleri aktararak, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Yönetim ve Strateji Uzmanı Sibel Durgun, sağlıkta çok hızlı bir değişim yaşandığına dikkati çekerek, "Son yıllarda dijitalleşme, yapay zeka gibi teknolojik gelişmeler, hasta bakımı ve tedavi yöntemlerinde değişime neden oldu. Durgun, "Pandemide, mevzuatların takibi ve sisteme adapte edilmesi, hızlı karar verme, kararların uygulanmasını sağlama konusunda sağlık sektörü büyük beceri kazandı" dedi.