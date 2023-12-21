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Haberler Ekonomi Otomobil stokçuluğuna büyük darbe vuruldu

Otomobil stokçuluğuna büyük darbe vuruldu

HABER MERKEZİ
Otomobil stokçuluğuna büyük darbe vuruldu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomobil piyasasında aldıkları tedbirlerle fiyatları aşağıya çektikleri gibi stokçulara da büyük darbe vurduklarını belirterek, "Ağustos ayının ortalarından itibaren ikinci el ve birinci el satışlarda fiyatlar düştü, kampanyalar başladı. Stoklarda bulunan 600 bin gizlenmiş araç birden ortaya çıktı ve piyasa büyük ölçüde düzeldi" dedi. Bakan Bolat katıldığı bir televizyon programında tüketicilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin aldıkları tedbirleri açıkladı. Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak üretenin, yatırım yapanın, ticareti arttıranın yanında olduklarını hatırlattı.
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