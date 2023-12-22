‘Fay hattında yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz’

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen '21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nde Türkiye'deki yerel yönetim anlayışı ve bu kapsamda planlanan yeni projelerin yanında kentsel dönüşüm de masaya yatırıldı. Zirveye katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Turkuvaz Medya Grubu ailesi ile bir arada olmaktan ve böylesi önemli bir programa katılmaktan çok mutluyum" diyerek sözlerine başladı.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

"Günümüzde dünya genelinde en önemli gelişmişlik ölçütlerinin başında, yerel idarelerin güçlü olması gelmektedir. Yerel yönetimlerin kurumsallaşması, şeffaflığı, iş kalitesi ve hızı ülkemiz için çok önemlidir" diyen Bakan Özhaseki, "1994 yılında, milletimizin teveccühü ile göreve gelen belediyelerimiz devrim niteliğinde çalışmalara imza attı. AK Parti kadroları tarafından yapılan birçok yapıcı düzenleme ve saha çalışmaları; yerel yönetimler alanında yeni bir dönemi, yeni bir şahlanışı başlattı. 94 ruhu; Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, aziz İstanbul'u yeniden medeniyet iddiasına taşıyan ruhtur" dedi. 6 Şubat depremleri sonrası devletin tüm imkanlarının seferber edilerek çalışmalara başlandığını anlatan Bakan Özhaseki, "Depremin ilk dakikasından itibaren devletimiz sahadaydı, afet bölgesindeydi. Sayın Cumhurbaşkanımız, 04.17'de hepimizden önce harekete geçmişti. Her şehre Bakanlar, Valiler, Kaymakamlar görevlendirdi. Devletin bütün imkanları seferber edildi. Biz de Bakanlık olarak afetin ilk anından itibaren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Deprem bölgesinde 6 milyon 609 bin 408 bağımsız bölüm içeren, 2 milyon 376 bin 167 yapının hasar tespiti yapılmıştır. Ortaya çıkan maliyet 110 milyar dolar. Kimse merak etmesin. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah 850 bin güvenli ve sağlam bağımsız bölümün yapımını tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.

NAKDİ YARDIM KARARI

Kentsel dönüşüm yasasındaki değişikliklerle ilgili önemli bilgiler veren Bakan Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, 15-17 Eylül'de İstanbul'da 'Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası' düzenledik ve Sonuç Bildirgesini açıkladık. Bu kararlar doğrultusunda hazırlanan ve Yüce Meclis'imizden geçen kanunla birlikte; kentsel dönüşüm kararı, %50+1 ile yani hak sahiplerinin salt çoğunluğuyla alınabilecek. Kanun kapsamındaki riskli yapıların bir an evvel tespit edilip yıktırılmasını sağlamak maksadıyla, riskli yapı tespitine ve tahliyeye ilişkin tebligatların yapıların kapısına asılmak, maliklere e-Devlet Kapısı üzerinden bildirilmek ve ilgili muhtarlıkta ilan edilmek suretiyle yapılacağı düzenlendi. Kentsel dönüşüm sürecinde yapısı yenilenen ve ödeme imkanı bulunmayan dar gelirli vatandaşlara bu bağımsız bölümler üzerinde hak sahibine ve eşine oturma hakkı tanınacak. 6306 sayılı Kanuna hak sahiplerine yapım için nakdi yardım yapılabileceği hükmü eklenmiştir. Kanun kapsamında yürütülen uygulamaların ivediliği gözetilerek, Kanun kapsamında onaylanacak imar ve parselasyon planlarının ilan, askı ve itiraz sürelerinin kısaltılması yönünde düzenlemeler yapılmıştır" dedi.

'YENİ BOYUT KAZANDIRACAK'

Bakan Özhaseki şöyle konuştu: "Yasamız paralelinde kentsel dönüşüm çalışmalarına yeni bir hız katmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ekim 2023 tarihli kararıyla kamuvtüzel kişiliğini haiz, hazine yardımı alan özel bütçeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı olarak Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2012 yılında başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmaları bu düzenlemelerle yeni bir boyut kazanacak. Yasamız yürürlüğe girişi ve Başkanlığımızın kuruluşuyla birlikte kentsel dönüşüm hem Hazine'ye yük oluşturmadan hem de eskisine kıyasla büyük bir sürat içerisinde gerçekleştirilecek. Bu sayede bir daha 6 Şubat gibi acılar yaşamayacağız."

'BAŞVURULAR 250 BİNİ AŞTI'

AFET bölgesinde başlatılan Yerinde Dönüşüm projesine başvuruların sayısının 250 bini aştığını da belirten Bakan Özhaseki, "Bir taraftan konut ve iş yerlerini yaparken, bir taraftan da altyapı projelerini hazırladık. İller Bankası aracılığıyla temin ettiğimiz 40 milyar TL değerinde finansman ile deprem bölgesindeki yerel yönetimleri desteklemekteyiz. Kısacası tüm gücümüzü ve birikimimizi afet bölgesine yönlendirdik. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en kısa sürede afet bölgesini ayağa kaldıracağız.

'4 KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR'

YERİNDE Dönüşüm projemizi 4 kırmızı çizgimizden ödün vermeden sürdüreceğiz, bunlar: 1. Fay hatlarının, kırıkların üzerinde yapılaşma olmayacak. 2. Sıvılaşmanın olduğu zeminlerde yapılaşmaya izin verilmeyecek. 3. Dere yatakları asla imara açılmayacak. 4. Mimarlıkmühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uygulanacak. Yerinde Dönüşüm Projemizin her bir safhası, Bakanlığımızın denetiminde, TOKİ'nin güvencesinde olacak" dedi.