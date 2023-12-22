Kalyon ailesinin acı günü

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ablası Eğitim ve Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Diş Hekimi Songül Kalyoncu'nun eşi Fahri Cengiz Kalyoncu, kanser tedavisi gördüğü hastanede 68 yaşında vefat etti.

Fahri Cengiz Kalyoncu için Büyük Çamlıca Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Fahri Cengiz Kalyoncu'nun eşi Songül Kalyoncu, kızı Hilal Kalyoncu, oğlu Bilal Kalyoncu ve akrabaları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Kalyoncu ailesini bu acı gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Maliye eski Bakanı Nurettin Nebati, İçişleri eski Bakanı Muammer Güler, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile iş ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi yalnız bırakmadı. Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Fahri Cengiz Kalyoncu için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Vefat eden Fahri Cengiz Kalyoncu için İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.