Yeni asgari ücret tüm kalemleri etkileyecek

Asgari ücret için son toplantı 18 Aralık tarihi günü gerçekleşirken, üçüncü toplantının bu hafta yapılması bekleniyor. Üçüncü toplantıda işveren ve işçi tarafı TÜİK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortaya koyduğu raporları da dikkate alarak ilk kez asgari ücret teklifini açıklayacak.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ARTIYOR

Yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilen asgari ücret, her vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yapılacak zam oranında yükselecek. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişiklik olacak. Sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alındığı işsizlik maaşı da yeni yılda artacak. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de yükselecek. Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken, yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yapılacak zam oranında artacak.

GSS PRİMLERİ YÜKSELECEK

İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle artacak. Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkileyecek. Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutar kadar ödeme yapılması gerekecek. Bunların dışında, yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemin rakamları da değişecek.

ASGARI ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35'lik zamda 15 bin 392 lira

Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55'lik zamda 17 bin 673 lira