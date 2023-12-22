‘Yüzyılın dönüşümünü açıklayacağız’

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen '21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nde Türkiye'deki yerel yönetim anlayışı ve bu kapsamda planlanan yeni projeler masaya yatırıldı. Zirve, A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu'nun açılış konuşmalarıyla başladı. Refik Tuzcuoğlu, konuşmasında şehirciliğin çok farklı bir boyut kazandığına dikkat çekerek, "Bugün şehircilik insan ve toplum açısından son derece kilit, son derece katmanlı bir hale geldi. Artık şehir dediğimiz şey bir medeniyet vitrini" dedi.

'YAPI STOKU GÜNCELLENMELİ'

1994 yerel seçimlerinde Türkiye'de belediyecilik ve şehircilik anlayışında çok büyük bir değişimin başladığını hatırlatan Tuzcuoğlu, "Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla başlayan bir süreç. Şehirlerimizin problemleri yavaş yavaş toparlanmaya, çözülmeye başladı. Durgun suya atılmış taş misali aynı şey Anadolu şehirlerinde de dalga dalga yayıldı ve tüm Türkiye'yi etkiledi" dedi. Tuzcuoğlu, bugün Türkiye'nin geldiği noktayı da şöyle açıkladı: "Bugün küresel bir marka haline geldik. Sıfır Atık, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir proje oldu. 432 milyon ağaç kurtarıldı. Türkiye, akıllı şehirler eylem planını dünyada ilk ortaya koyan birkaç ülkeden biri oldu. Afetlerin çok yoğun yaşandığı bir coğrafyadayız. Yer altında sayısız fay hattıyla yaşıyoruz. 6 Şubat depremleri bize bir kez daha gösterdi ki 2000 yılı öncesinde yapılan tüm yapı stokunun güncellenmesi zaruridir. Şu anda 11 şehirde bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. Deprem bölgesinde çok hızlı bir toparlanma dönemi başladı. 81 ilimizi deprem bölgesi kabul ederek çalışmalarımızı yürütmek zorundayız. İstanbul'da çok hızlı dönüştürülmesi gereken 600 bin riskli yapı var. Bununla ilgili çevre ve şehircilik bakanımız başkanlığında uzun çalışmalar yaptık ve Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Bu cumartesi İstanbul için yüzyılın dönüşümünü kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Cumhurbaşkanımız tarafından İstanbul'la ilgili yeni yol haritamız açıklanacak."

'ÇOK CİDDİ HAZIRLIKLAR YAPTIK'

2012'DEN itibaren 2,2 milyon bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını vurgulayan Tuzcuoğlu, "400 bini de devam ediyor. Bu konuya 480 milyar TL kaynak ayırdık. Çok ciddi hazırlıklar yaptık. Türkiye yüzyılında hem güvenli hem kimlikli hem akıllı hem yeşil dönüşümü sağlayan şehirlere ulaşmak istiyoruz" dedi.

KALİTE VE VERİMLİLİK

Haber Haber Koordinatörü Metin Algül de, ülkelerin küreselleşme süreciyle birlikte herhangi bir yerdeki en ufak değişimden etkilendiğini söyledi. Buna bölgesinde söz sahibi olan ülkemizin de dahil olduğunu hatırlatan Algül, "Yerel yönetimlerin ve belediyecilik hizmetlerinin memnuniyet ölçüsündeki etken, kalite ve verimlilik. Bugün belediyeciliğin kapsama alanı içinde sadece ulaşım, imar, altyapı ve temizlik gibi hizmetler yok. Toplumun sosyal gelişim çağrısına yanıt verme görevi de var" diye konuştu.