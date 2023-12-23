  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Aydın’daki çiftçilerin elektrik sorunu çözüldü

Aydın’daki çiftçilerin elektrik sorunu çözüldü

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’daki çiftçilerin elektrik sorunu çözüldü
AYDIN'IN Yenipazar ilçesinde çiftçilerin ve süt işletmelerinin yoğun olduğu Efe Sokağı'nın elektrik kesintisi sorununu AK Parti Aydın Milletvekilleri çözdü. Elektrik sorunu ortadan kalkan çiftçiler, milletvekillerine teşekkür etti. Hükümet mahallesi Efe sokakta, kanayan yara haline gelen sorunun çözülmesini isteyen bölgedeki çift��iler ve süt işletmecileri AK Parti Yenipazar İlçe Başkanı Sadık Yapıcıoğlu'ndan yardım istedi. Yapıcıoğlu, durumu AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen'e aktardı. Vekillerin girişimleri sonuç verirken Aydem tarafından Efe sokağın elektrik alt yapısı güçlendirildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA