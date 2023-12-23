Aydın’daki çiftçilerin elektrik sorunu çözüldü

AYDIN'IN Yenipazar ilçesinde çiftçilerin ve süt işletmelerinin yoğun olduğu Efe Sokağı'nın elektrik kesintisi sorununu AK Parti Aydın Milletvekilleri çözdü. Elektrik sorunu ortadan kalkan çiftçiler, milletvekillerine teşekkür etti. Hükümet mahallesi Efe sokakta, kanayan yara haline gelen sorunun çözülmesini isteyen bölgedeki çift��iler ve süt işletmecileri AK Parti Yenipazar İlçe Başkanı Sadık Yapıcıoğlu'ndan yardım istedi. Yapıcıoğlu, durumu AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen'e aktardı. Vekillerin girişimleri sonuç verirken Aydem tarafından Efe sokağın elektrik alt yapısı güçlendirildi.