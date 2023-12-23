Egeli ihracatçılar Hindistan pazarında

TÜRK ihracatçıları, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan ve ekonomisi her geçen gün büyüyen Hindistan pazarında konumunu güçlendirmek istiyor. Hindistan İstanbul Başkonsolosu Shri Mijito Vinito, Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FICCI) yetkilileri ve Hintli iş adamlarından oluşan bir heyetle Ege İhracatçı Birliklerini ziyaret etti.

TİCARET BÜYÜYOR

ZİYARETTE Türkiye ile Hindistan arasında dış ticareti geliştirme konusunda görüş birliği oluştu. Türkiye ile Hindistan arasında tarih boyunca çok iyi ilişkiler olduğuna işaret eden Başkonsolos Vinito, iki ülke arasındaki dış ticaretin artması için karşılıklı ziyaretlerin, buluşmaların, kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Türkiye'den Hindistan'a 2023 yılının 11 aylık döneminde 1 milyar 230 milyon dolarlık ihracat yapıldığı bilgisini paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Hindistan'a ihracatın çok daha fazla artmasını hedeflediklerini söyledi. Uçak, "Türkiye'den Hindistan'a en çok elma ihraç ediyoruz. Benzer protokolün; nar, üzüm, kiraz ürünleri içinde yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.