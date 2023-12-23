Geri dönüşümden 100 milyar lira katkı

GERİ Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği Kurucu Başkanı Fatih Eren, geçen yıl 51,7 milyon ton atığın ekonomiye yeniden kazandırıldığını belirterek, "Bu atığın 48,5 milyon tonu plastik, kağıt, metal ve mineral gibi geri kazanım tesislerinde ham madde haline getirildi. Böylece ülke ekonomisine 100 milyar TL kazandırmış olduk" dedi. 2020'de 104,7 milyon ton olan atık miktarının yüzde 4,3 artarak geçen yıl sonu itibarıyla 109,2 milyon tona çıktığını belirten Eren, evlerde ayrıştırmanın önemine vurgu yaparak, bu konuda önceki yıllara göre artış olsa da henüz istenilen seviyelere ulaşılamadığını bildirdi.