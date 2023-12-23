Herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi geliyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ettiklerini söyleyen Işıkhan, birinci döneme yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesini de en yakın zamanda hayata geçireceklerini belirtti. Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiyenin yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından iki gün içinde yatırılması konusunda çalışmaları tamamladıklarını söyledi. Bakanlığının Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen 2024 bütçesinde konuşan Işıkhan milletvekillerinin soru ve eleştirilerine de yanıt verdi:

MEMUR MAAŞI 56 KAT ARTTI

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı uyarınca, memurlar için, 2024 yılı için yüzde 15+yüzde 10, 2025 için yüzde 6 ve yüzde 5 maaş artışı yapılması ve enflasyon farkı verilmesi kararlaştırıldı. Son 5 aylık verilere göre TÜFE yüzde 33.66 olarak gerçekleşti. Enflasyon farkıyla birlikte 2024 ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı 2023'te 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artış sağlanmıştır.Ev kadınlarına isteğe bağlı sigortalılık kapsamında prim teşviki vermeyi ve küçük esnafın emeklilik prim gün sayısı şartını ise 7200 güne düşürmeyi planlıyoruz. Çalışanımızı, emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz.

MEMURA EK GÖSTERGE

15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5.3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık. Bununla beraber, birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bu yılın başında kamuda sözleşmeli olarak görev yapan 460 bin personeli de kadroya geçireceğiz.

5 BİN TL İKRAMİYE YATACAK

EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarı ile yaklaşık 2 milyon. Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık. Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni yılda bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kadınların iş gücü piyasasına girmesini de destekliyoruz. Kadın iş gücünün 5 milyon kişi artarak 11.8 milyon kişiye yükseldi, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan kadın istihdam sayısı 10 milyon 476 bin oldu.

PRİM TABANI GENİŞLİYOR

Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz. İşsizlik ödeneği kapsamında bugüne kadar 10 milyon 360 bin vatandaşa 67.5 milyar lira, kısa çalışma ödeneği kapsamında bugüne kadar yaklaşık 4 milyon 320 bin işçiye 38.2 milyar lira ödeme yapıldı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN GERİ SAYIM

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri kapsamında üçüncü toplantısını gelecek hafta yapacak. Üçüncü toplantıda işçi ve işveren tarafı ilk defa asgari ücret talebine ilişkin rakamları paylaşacak. Bakan Işıkhan, asgari ücretle ilgili olarak, "Asgari ücret görüşmeleri yıl bitmeden tamamlanacak. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti 2023 yılında 11 bin 402 liraya çıkarıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonundan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz. Bu yılın dokuz ayı için 1.7 milyon işyerinde yaklaşık 24.8 milyar lira asgari ücret desteği verdik" dedi.