  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kırkağaç Çakal Pideli Paça coğrafi işaret aldı

Kırkağaç Çakal Pideli Paça coğrafi işaret aldı

CÜNEYT HASÇELİK
Kırkağaç Çakal Pideli Paça coğrafi işaret aldı
MANİSA'NIN Kırkağaç ilçesine özgü "Kırkağaç çakal pideli paça" yemeği Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Kırkağaç Kaymakamlığı'nın 2021 yılında yaptığı tescil başvurusunun onaylanmasının ardından "Kırkağaç çakal pideli paça" yemeği, "Kırkağaç topalak" yemeği ve "Kırkağaç Kavunu"nun ardından ilçenin coğrafi işaretli üçüncü ürünü oldu. Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, "Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yaklaşık 2 yıl süren araştırmalar sonunda tescil belgesi verildi. Katkıları geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA