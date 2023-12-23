Kırkağaç Çakal Pideli Paça coğrafi işaret aldı

MANİSA'NIN Kırkağaç ilçesine özgü "Kırkağaç çakal pideli paça" yemeği Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Kırkağaç Kaymakamlığı'nın 2021 yılında yaptığı tescil başvurusunun onaylanmasının ardından "Kırkağaç çakal pideli paça" yemeği, "Kırkağaç topalak" yemeği ve "Kırkağaç Kavunu"nun ardından ilçenin coğrafi işaretli üçüncü ürünü oldu. Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, "Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yaklaşık 2 yıl süren araştırmalar sonunda tescil belgesi verildi. Katkıları geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.