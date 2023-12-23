“Kırmızı ette çözüm küçükbaş hayvancılıkta”

TÜRKİYE Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, emeğini 85 milyon insanın emeğine dönüştüren yetiştiricilerin her türlü övgüye layık olduğunu belirterek, "Fiyatları Birlikler belirlemeli" dedi. Çelik, yetiştiricilerin ürettikleri ürünlerin fiyatlarını kendilerinin belirleyemediğine dikkat çekerek, "Yemin hammaddeleri çoğunlukla ithal edilirken burada da yetiştiriciler üzerinden ithalatçı kazanıyor ama yetiştirici kazanamıyor. Kasaplık hayvan veya et ithal eden kazanıyor bizim yetiştirici zararda. Çözüm küçükbaş hayvancılıkta" dedi.