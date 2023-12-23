Nazilli’de üreticilere 90 bin fidan dağıtıldı

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde ilçe belediyesi tarafından 3 yıl önce başlatılan tarıma destek programı kapsamında üretilen incir, zeytin ve kestane fidanları üreticilere dağıtılmaya devam ediyor. Nazilli Belediyesi bünyesindeki Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ürettiği fidanları üreticiye dağıttı. İlk yıl 20 bin fidan üreten Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 2. yılda 30 bin, 3. yılda ise 40 bin fidan üretti. 90 bin fidanın dağıtıldığı Nazilli Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda 10 bin adet bursa siyahı incir, sarı lop incir ve zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştiren ekibin önümüzdeki yıl fidan üretimindeki hedefinin 100 bin adet olduğu belirtildi.