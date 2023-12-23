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Haberler Ekonomi Sabiha Gökçen’in ikinci pisti açılıyor

Sabiha Gökçen’in ikinci pisti açılıyor

HABER MERKEZİ
Sabiha Gökçen’in ikinci pisti açılıyor
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle 25 Aralık Pazartesi günü açılacağını bildirdi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan ikinci piste ilişkin paylaşımda bulundu. Pistin açılışının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle 25 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de yapılacağına işaret eden Uraloğlu, "Yolcu trafiğinin en çok olduğu ikinci havalimanımızın kapasitesini ikinci pist ile ikiye katlıyoruz. Gökyüzüne mührümüzü, yeryüzüne imzamızı atıyoruz" ifadesini kullandı.
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