Türkiye turizmde süper lige yükseldi

UYGULANAN doğru stratejilerle turizm sektörünün krizlere karşı daha dayanıklı hale geldiğini söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin bugün, bütün dünyanın kabul ettiği bir turizm ülkesi haline geldiğini, turizmde süper lige yükseldiğini belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kurumların 2024 yılı bütçeleri kabul edildi. Genel Kurul'da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığın bu amaçla 2018 yılında strateji değişikliğine giderek, niceliğin yanında niteliğin de ön planda olduğu bir yol haritası belirlediğini ve ilk adımı da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı (TGA) kurarak attığını söyledi.

EN ETKİLİ TANITIM

TGA çatısı altında devlet ve sektör paydaşlarının el ele vererek Türkiye'nin turizm potansiyelini 200'den fazla ülkede tanıtmaya başladığını ifade eden Ersoy, "Son 4 yıldır Türkiye dünyada en yoğun ve en etkili tanıtım yapan turizm ülkesi olarak hem hedef pazarlarını ciddi sezonu 12 aya çıkarmaya ve 81 vilayete yaymaya başlamıştı. Bu bağlamda tanıtımlarımızda da ön yen yılciddi oranda artırmış hem de deniz, kum, güneş ile sınırlı olan turizm ürününü gastronomi, doğa, cruise, bisiklet, spor, inanç rotaları, macera, mavi yolculuk, arkeoloji, kültür turları, sağlık, tren, festivaller gibi 60'tan fazla ürün ile çeşitlendirerek plana çıkardığımız gastronomi, artık turizmde Türkiye için güçlü bir alternatif olarak yerini almıştır ve yükselişini sürdürmektedir. Bu noktaya gelebilmek için ülkemizin önemli turizm destinasyonlarına 'gastrocity' kimliği kazandırmanın adımlarını attık ve başarılı olduk. 2022'de İstanbul'un, bu yıl ise İzmir ve Bodrum'un, alanında dünyanın en saygın seçkisi olan Michelin Rehberi'ne girmesini sağladık." dedi.