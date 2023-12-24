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Haberler Ekonomi 2023’te İzmir'i 1,4 milyon turist ziyaret etti

2023’te İzmir'i 1,4 milyon turist ziyaret etti

HABER MERKEZİ
2023’te İzmir’i 1,4 milyon turist ziyaret etti
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 11 aylık sınır giriş çıkış istatistiklerini yayınlandı. Buna göre, İzmir'e Kasım ayında 53 bin 810 turist gelirken turistlerin 19 bin 696'sı deniz, 34 bin 114'ü ise kara yolu ile giriş yaptı. Geçtiğimiz yılın Kasım ayına göre yüzde 20'lik bir artış olduğu görüldü. Yılın Ocak ve Kasım ayları arasında ise İzmir'e gelen turist sayısı 1 milyon 434 bin 979'a çıktı. Yıl genelinde turitlerin 131 bin 906'sı deniz yolunu ve 1 milyon 303 bin 73'ü ise hava yolunu tercih etti. Yıl genelinde Türkiye'yi gelen her 33 turisten 1'i İzmir tercih etmiş oldu.
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