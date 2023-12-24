30 yıllık tecrübe ile lasik göz ameliyatı

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, sağlık sektöründe teknoloji kullanımının hem hastalara, hem de hekimlere avantaj sağladığını söyledi. 30 yıldan beri başarılı lasik göz ameliyatlarına imza attıklarını belirten Kaşkaloğlu, bu operasyonun miyop, astigmat, hipermetrop gibi görme kusurlarının tedavisi için uygulandığını dile getirdi. Halk arasında "göz çizdirme" olarak da bilinen lasik ameliyatlarını Femto ve Excimer lazer kullanarak yaptıklarını kaydeden Kaşkaloğlu, lazerin ameliyat sırasında hastaya yüksek güvenlik ve konfor sağladığını belirterek, "Femtosaniye lazer doktor kaynaklı hataların önüne geçiyor. Milimetrik kesilerin düzgün yapılmasından dolayı katarakt ameliyatlarında büyük avantaj sağlıyor" diye konuştu.