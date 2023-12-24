AK Partili Dağ: ülkemizi daha güzel günler bekliyor

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'ni (İZSİAD) ziyaret etti. Sanayicilerin sorun ve talepleriyle ilgili notlar alan Dağ, "Ekonomimizde bazı olumsuzluklara sebebiyet veren gelişmelerden, haliyle İzmirli esnaf, sanayici ve iş insanlarımız da etkilendi. Hiçbir zaman enflasyonu da enflasyonun sebep olduğu hayat pahalılığını da görmezden gelmedik. Seçim gündemini hızlıca geride bırakıp asıl gündemlerimiz olan enflasyonla mücadelemize ve afet bölgesinin yeniden inşasına yoğunlaştık. Ülkemizi daha güzel günler bekliyor" dedi.