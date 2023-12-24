Fahiş oranda zam yapanın üzerine gideriz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı bir yayında önemli açıklamalarda bulundu. 2023'ün dünya ticareti için iyi bir yıl olmadığını ifade eden Bolat, "Dünya üretiminin oranı yüzde 3'ün altına geriledi. Çin ve Hindistan sürüklüyor bunu. Avrupa'da büyük gerileme var. Küresel ithalat birim endeksinde yüzde 4,7 gerileme var. Biz deprem nedeniyle 6 milyar dolar ihracat kaybıyla başlamamıza karşın, hizmet ihracatında 11 milyar dolarlık artışla 2023'ü 357 milyar dolar ile kapatacağız" diye konuştu.

"ART NİYETLİ ZİHNİYET"

"Enflasyonla yaşayamayız enflasyonu düşürmek zorundayız" diyen Bakan Bolat, "Bazı kötü niyetli art niyetli stokçu zihniyetler ortaya çıktı. Bunlarla mücadele konusunda bazı tedbirler alındı. Cezalar artırıldı, Ticaret Bakanlığı olarak yönetmelik değiştirme şeklinde mücadele ediyoruz. E-ticaret, sosyal medya ve ilan sitelerinde çok ciddi düzenlemeler yaptık. Manipülatif fiyat artışlarını cezalandırıyoruz. 6 ay 6 bin kilometre sınırlamasını yetkili satıcılar, bireysel satışlarda 3'ten fazla satışı engelledik. Gıda sektöründe market denetimi, kasa raf fiyat etiketleri kontrolü, fahiş fiyat etiketleri yapıyoruz. Bakanlık personeli ile yoğun bir şekilde sahadayız. Fahiş fiyat yaptığını gördüğümüz sektörlerin üzerine gidiyoruz. İhbar hattımız da var. Sektörleri uyarıyoruz 'bu zamları geri alın' diye. Almadığı zaman üzerine gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

ALIŞVERİŞ YAPMAYIN ÇAĞRISI

ASGARİ ücretin 31 Ocak 2024'te yürürlüğe gireceğini kaydeden Bolat, "Çalışan kişilerin ücretlerindeki artışı bahane edip zam yapmak fahiş fiyat çabasıdır. Biz denetimlerimizde buna dikkat edeceğiz. Asgari ücretteki artış oranı maliyetlerle aynı şekilde artmıyor. Yani 'akaryakıt yüzde 20 arttı ben yüzde 20 zam yapayım' zihniyeti son derece haksız bir ticari eylem. Denetimlerde cezalandırılabilecek bir eylem. Vatandaşlarımız da bu takibi yapmalı. Fahiş fiyatı kim yapıyorsa oradan alışveriş yapılmamalı" değerlendirmesinde bulundu. Bu yıl elektrikli otomobillerde 4-5 katı bir artış hızı yaşandığını anlatan Bolat, "Türkiye elektrikli oto konusunda çağı yakaladı" ifadelerini kullandı.