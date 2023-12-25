Asgari ücret zammı için son randevu

Asgari ücret zammının konuşulacağı 3. toplantı için geri sayım başladı. Yeni asgari ücret için refah payı dahil karar haftasına giriliyor. TİSK rakam teklifini açıklayacak, TÜRKİş ise teklifi değerlendirecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda hakem rolünü üstlenen hükümet belirleyici olacak.

REFAY PAYI KONUŞULACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, 3. görüşmenin hafta içi yapılacağını ücretin de Cuma günü açıklanacağını söyledi. Akbaşoğlu, memur ve memur emeklisi için de "Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum" dedi. Rakamlar üzerinden müzakerelerin yapılacağı toplantı sonrası asgari ücret büyük oranda netleşecek. Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan Vedat Işıkhan önce Bakan Mehmet Şimşek ile durumu değerlendirecek. Ardından son dokuşu Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. 3. toplantısı sonrası karar toplantısı yapılacak ve yeni asgari ücret duyurulacak. Öte yandan Kabine Toplantısı'nda da asgari ücrete refah payı konusunun da masaya yatırılması bekleniyor.

BEKLENTİ YÜZDE 40-50

Asgari ücret Temmuz'da aylık net 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Asgari ücret zammında beklenti yüzde 40-50 aralığında olacağı yönünde. Artış enflasyon tahminine göre yüzde 40 olursa 4 bin 560 lira artışla 15 bin 962 liraya, memur maaş artışı dikkate alınırsa yüzde 50 artışla 17 bin 103 liraya çıkacak. Asgari ücrete yapılan artış özel sektör ve kamu çalışanlarının yeni yıl zammında da belirleyici oluyor. Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları artacak. İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinin tavanı artacak.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN LİRA YENİ YIL ÖNCESİ YATABİLİR

TBMM Genel Kurulunda, iki hafta önce başlayan bütçe maratonu bugün sona erdi. Genel Kurul, salı günü çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin yarım kalan görüşmelerine devam edecek. Yasal düzenlemenin 29 Aralık'a kadar çıkması bekleniyor. Eğer 29'una kadar çıkarsa ödemelerin Ocak ayının başında yapılması bekleniyor. Ama 29 Aralık'tan önce çıkma durumu olursa önümüzdeki Cuma ve Cumartesi günleri de yıl başından önce ödenme ihtimali bulunuyor.