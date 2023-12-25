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Borsa İstanbul’a yeni savunma

HABER MERKEZİ
Borsa İstanbul’a yeni savunma
Borsaya açılan Türk savunma sanayisi şirketlerine bir yenisinin eklenmesi için adım atıldı. Bu kez kara, deniz ve hava platformlarına yönelik ana ve alt sistem sağlayıcı Altınay Savunma Teknolojileri, 58,8 milyon payı halka arz edilecek. Şirketin, ASELSAN, Türk Havacılık Uzay Sanayii ve Roketsan gibi Türk savunma sanayisinin önde gelen firmalarıyla devam eden alt yüklenici sözleşmeleri var. Şirket, insansız hava ve kara araçları, ALTAY tankı, FIRTINA obüsü, milli muharip uçak KAAN, HÜRJET, GÖKBEY helikopteri, ATAK- 2 helikopteri, ANKAS, AKSUNGUR, HİSAR hava savunma sistemleri, NAZAR Lazer Taarruz Sistemi, F16 Minyatür Bomba Salanı gibi projelerde çeşitli sorumluluklar üstleniyor.
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