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Haberler Ekonomi Hacettepe Üniversitesi 179 personel alacak! Başvuru şartları neler? İşte başvuru ekranı...

Hacettepe Üniversitesi 179 personel alacak! Başvuru şartları neler? İşte başvuru ekranı...

Hacettepe Üniversitesi çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere 179 personel alımı yapacağı duyurusunda bulundu. Bugün (25 Aralık) başlayan başvurular için son başvuru tarihi 8 Ocak olarak belirtildi. Peki Hacettepe Üniversitesi 179 personel alımı için gereken şartlar neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Yaş şartı var mı? İşte Hacettepe Üniversitesi personel alımı başvuru ekranı...

HABER MERKEZİ

Hacettepe Üniversitesi, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 179 personel alacak. 8 Ocak tarihinde sona erecek olan başvurular için şartlar merak ediliyor. İşte Hacettepe Üniversitesi personel alım şartları ve başvuruya dair detaylar...

Hacettepe Üniversitesi 179 personel alacak! Başvuru şartları neler? İşte başvuru ekranı...

PERSONEL ALIMI İÇİN GENEL ŞARTLAR (Tüm Ünvanlar İçin):
Başvuracak adaylarda, 657 sayılı Kanun'un 48 nci maddesindeki ve aşağıda belirtilen genel şartlar ile ilan edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar aranmaktadır.
1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
3. 657 sayılı Kanun'un 53 ncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
5. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak). Koruma ve Güvenlik Görevlisi için başvuracak adayların askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi 179 personel alacak! Başvuru şartları neler? İşte başvuru ekranı...

6. Tüm pozisyonlar için son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 45 yaşını doldurmamış olmak. (Doğum tarihi: 15.12.1978 (dahil) - 15.12.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir.
7. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
8. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde tüm yerleşkeler ve hastane ilgili birimin yönetimi tarafından 7/24 esasına göre belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak ve vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak (İlgili hususlarda beyan dilekçesi müracaat evrakına ek olarak alınacaktır.)
9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, "Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." amir hüküm
gereği, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)
10. Sağlık Teknikeri Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programından mezun olup Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecektir.
11. Başvuru yapan tüm adayların ilanda belirtilen şartlara elverişli olduğu ve görevini sürekli yapmaya engel olabilecek hastalık veya engeli bulunup bulunmadığına ilişkin bilgileri içeren Sağlık Beyan Formunun " https://hacettepe.edu.tr/fs/form.pdf " bağlantısından indirilerek eksiksiz doldurması ve belgenin başvuru yapılan pozisyonun EK DOSYA kısmına yüklemesi gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi 179 personel alacak! Başvuru şartları neler? İşte başvuru ekranı...

BAŞVURU EVRAKLARI, ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.
1. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
2. Destek Personeli/Basit Bakım ve Destek Personeli/Yemek Hizmetleri pozisyonuna başvuranlar için gereken Sertifika, Ustalık ya da Kalfalık belgesi.
3. e-Devlet üzerinden alınan tüm hizmet bilgilerini içerir (4A, 4B ve 4C Tescil) barkodlu "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi".

Hacettepe Üniversitesi 179 personel alacak! Başvuru şartları neler? İşte başvuru ekranı...

4. Tecrübeye ilişkin olarak SGK dökümünden ayrıca olmak üzere görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge.
5. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.)
** Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
** Başvuruda bulunacak adaylar, Resmi Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak başvurularını 25.12.2023-08.01.2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde
Hacettepe Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirecektir.
** Başvurular, bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihi itibarıyla başlayacak olup 08.01.2024 sona erecektir.

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