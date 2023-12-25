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Milli Piyango biletleri yok satıyor

HABER MERKEZİ
Milli Piyango biletleri yok satıyor
Büyük ikramiyenin 400 milyon lira olarak belirlendiği Milli Piyango'nun yılbaşı biletleri yoğun ilgi görüyor. Toplamda biletlerin yaklaşık yüzde 75'inin satıldığını belirten İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı, "Satışlar bu yıl çok iyi gidiyor. Hatta geçen seneye göre ilgi daha da arttı. Müşterilerimizin biletlerini bir an önce alması lazım. Çünkü son haftalarda biletler bitmek üzere" dedi. Milli Piyango'nun bu yılki özel yılbaşı çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 2 milyar 355 milyon 650 bin lira olacak.
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