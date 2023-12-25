PTTAVM’den indirim kampanyası

Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı indirim seferberliğinin bir benzerini bu kez Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın iştiraklerinden PttAVM.com başlatıyor. Bugün başlayan ve 1 Ocak'a kadar sürecek kampanya döneminde vatandaşlara her kategoride büyük indirimler sunulacağı gibi iş dünyası da bu süreçte stoklarındaki ürünleri bitirerek yeni yıla yeni ürünlerle girecek. PttAVM. com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Türkiye'nin yerli e-ticaret lokomotifi olarak yılın son günlerini bize özgü bir kampanya ile kapatacağız. Önemli indirimlerle halkımıza daha uygun fiyatlarla ürün ulaştırmaya çalışacağız. Ülkemizin kendine özgü bir indirim döneminin olmasını istedik ve 'Yılın Son Pazarı, Türkiye'nin Pazarı' olarak ilan ettiğimiz kampanya dönemi ile vatandaşlarımıza yıl bitmeden uygun fiyatlı ürünler ulaştırmak için harekete geçtik" dedi.