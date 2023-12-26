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1 milyon 132 bin konut temiz enerji kullanıyor

HABER MERKEZİ
1 milyon 132 bin konut temiz enerji kullanıyor
Türkiye genelinde sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları ve organize sanayi bölgeleri arasında yapılan bir araştırma Türkiye'de yeşil dönüşüme giden yolun yenilenebilir enerjiden geçtiğini ortaya koydu. İklim Değişikliği ve Politika Araştırmaları Derneği tarafından hazırlanan raporda Enerji Bakanlığı'nın son 14 yılda 2 bin 781 yenilenebilir enerji projesine 829 milyon euro destek verdiği belirlenirken, bu kapsamda 1 milyon 132 bin konutun temiz enerjiden faydalandığı ortaya çıktı. Raporda Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'ne (IPCC) göre 3.3 ila 3.6 milyar insanın iklim değişikliğine karşı oldukça savunmasız oldukları belirtilirken, çok sayıda bilimsel çalışmaya göre ise iklim değişikliğine karşı gerekli önlemler alınmadığı takdirde bu yüzyılın sonuna ulaşmadan yerküre üzerindeki canlı yaşamının kayda değer şekilde azalacağının tahmin edildiği ifade edildi.
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