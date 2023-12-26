TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 158 PERSONEL ALACAK! Başvuru şartları ve başvuru ekranı...

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alınacak. Bakanlığın Resmi Gazete yayımlanan ilanına göre, alımlar, çeşitli lisans programlarından yarışma sınavıyla yapılacak. Başarılı adayların listesi, Bakanlığın resmi internet sitesinden ilan edilecek. Bu ilan, tebliğ yerine geçecek, ayrıca tebligat yapılmayacak.

YARIŞMA SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

*Son başvuru tarihi itibarıyla, 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınmak suretiyle, "Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu"nda yer alan her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.

*Son başvuru tarihi itibarı ile son beş yıl içinde İngilizce, Rusça veya Çince dillerinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) / Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (e-YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

*Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir).

*En az dört yıllık eğitim veren fakültelerin, "Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı Nitelik Tablosu"nda belirtilen öğrenim dalından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

*Yarışma Sınavı için başvurular, 8 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 09.00'dan, 29 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 17.00'a kadar, "Kariyer Kapısı Platformu" ( https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların sınav duyurusunda bulunan örnek özgeçmişi doldurarak yine "Kariyer Kapısı Platformu" üzerinden sisteme yüklemesi gerekecektir.

*Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yarışma sınavına katılacak adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi iptal edilecektir.